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Украинец подписал контракт с грандом Эредивизи

Воспитанник донецкого Шахтера заключил первое взрослое соглашение.
Сегодня, 09:29
Богдан Будко / АЗ Алкмаар
Богдан Будко / АЗ Алкмаар

19-летний Богдан Будко будет пытаться пробиться в первую команду АЗ Алкмаар. Накануне он оставил подпись под договором с сырными фермерами, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек заключил контракт до лета 2027 года. Пока Будко продолжит выступления за команду U-19. Украинец уже помог коллективу выиграть осенний сезон юношеского чемпионата и пробиться в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

До позапрошлой зимы Будко находился в структуре Шахтера. Также за его плечами выступления за сборные Украины U-17, U-18 и U-19.

Напомним, накануне Шахтер представил новичка из чемпионата Боливии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эредивизи Богдан Будко АЗ Алкмаар

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