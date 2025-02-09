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Новичок Фиорентины привлек внимание английских грандов

Мойзе Кин может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 10:52
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Нападающий Фиорентины Мойзе Кин может снова вернуться в АПЛ, пишет Николо Скира.

Напомним, ранее Кин выступал за Эвертон, а этим летом присоединился к Фиорентине за 13 млн евро.

В текущем сезоне составе "фиалок" итальянец провел 28 матчей, отличившись 19-ю голами. Тем самым Кин привлек к себе внимание Арсенала и Тоттенхэма.

Форвард имеет в контракте пункт об отступных в размере 52 млн евро. Так что потенциальный покупатель сможет быстро оформить переход, не договаривась с Фиорентиной о сумме трансфера.

Ранее также сообщалось, что Бешикташ нацелился на игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мойзе кин

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