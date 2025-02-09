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Таловеров - один из лучших игроков Плимута в матче против Ливерпуля

Украинец провел великолепный матч.
Сегодня, 19:59
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

В рамках 1/16 финала Кубка Англии ]Плимут сенсационно переиграл Ливерпуль.

По итогам поединка статистические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки игрокам обеих команд.

Украинец Максим Таловеров получил от ресурсов 7.4 и 7.5 соответственно. От SofaScore лучшую оценку получили только Никола Катич и Конор Азар, от WhoScored только Катич.

Соперник Плимута в 1/8 финала Кубка станет известен позже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Плимут Максим Таловеров

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