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Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча и результат поединка 09.02.2025

Бирмингемцы разобрались с кризисной столичной командой.
Сегодня, 21:34
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

"Вилланы" ошеломили лондонцев быстрым забитым мячом. Подопечные Унаи Эмери оформили гол в первой же атаке. Это Рэмзи получил передачу Роджерса на входе в штрафную и мощно пробил в ближний угол.

"Шпоры" могли отыграться еще до перерыва. Однако Сон не смог в касание переиграть Мартинеса после прострела с правого фланга. Зато свой момент во втором тайме реализовал Роджерс, вовремя оказавшийся на добивании в затяжной атаке Астон Виллы.

С гандикапом за спиной бирмингемцы бросили в бой новичков – Асенсио и Рэшфорда. Тем не менее, первым голом в новой команде отличился Тель. В добавленное арбитром время новичок Тоттенхэма замкнул навес Кулусевски, установив окончательный результат встречи.

Статистика матча Астон Вилла - Тоттенгэм в 4-м раунде Кубка Англии

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Рэмзи, 1, Роджерс, 64 – Тель, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.06 – 1.13
Владение мячом: 51 % - 49 %
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 11 - 17

Астон Вилла: Мартинес – Гарсия, Конса (Богард, 27), Камара, Динь (Матсен, 81) – Макгинн, Тилеманс – Бейли (Асенсио, 67), Роджерс, Рэмзи – Мален (Рэшфорд, 67)

Тоттенхэм: Кински – Порро, Дансо, Грей, Спенс – Бергвалль, Бентанкур (Сарр, 72) – Мур (Биссума, 46), Кулусевски, Сон Хын Мин – Тель

Предупреждения: Бентанкур, Бергвалль, Порро.

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