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Агенты Винисиуса начали предварительные переговоры с другим клубом

Скандальная звезда рассмотрит вариант трудоустройства за пределами чемпионата Испании.
Сегодня, 16:26
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Окружение Винисиуса Жуниора инициировало переговоры с французским Пари Сен-Жермен. Нападающий мадридского Реала якобы готов переехать в Париж, сообщает Sport.es.

ПСЖ стал запасным вариантом бразильца на случай срыва переговоров со "сливочными" о новом контракте. В то же время, агенты Винисиуса могут использовать интерес французского гранда для давления на Реал. Нападающий пытается выбить большую зарплату.

Винисиус отклонил первое предложение Реала. В настоящее время одиозный бразилец зарабатывает 15 млн евро в год с учетом бонусов. Агенты нападающего полагают, что их клиент должен получать больше.

Кстати, на ISPORT.ua доступен прогноз на матч Манчестер Сити – Реал в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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Агенты Винисиуса начали предварительные переговоры с другим клубом
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