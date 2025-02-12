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Украинец попал в символическую сборную по итогам тура в европейском чемпионате

Антон Царенко провел хороший матч в Экстраклясе.
Сегодня, 17:06
Антон Царенко / Getty Images
Антон Царенко / Getty Images

Пресс-служба польского чемпионата поделилась символической сборной по итогам 20-го тура.

В 11 лучших нашлось место и одному украинцу. В команду попал Антон Царенко.

Полузащитник вышел в старте и отыграл 70 минут в победном матче против Леха.

Всего в этом сезоне Царенко провел 16 матчей, забив 1 мяч и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский клуб подписал молодого украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антон Царенко

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