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Царенко объяснил, почему перешел из Динамо в Лехию - украинец дебютировал в чемпионате Польши

Лехия проиграла Пуще в матче 5-го тура чемпионата Польши.
Сегодня, 12:46
Антон Царенко
Антон Царенко

Недавно украинский полузащитник Антон Царенко ушел из Динамо в аренду в польскую Лехию. Вчера, 16 августа, украинец уже успел дебютировать в новой команде - украинец вышел на замену в матче 5-го тура чемпионата Польши против ФК Пуща (1:4).

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Антон Царенко объяснил, почему выбрал именно Лехию для продолжения карьеры, заявив, что хочет расти как футболист:

Основными факторами при выборе этого клуба было игровое время и попытка своих сил в европейском чемпионате. Руководство Динамо предложило мне вариант с Лехией, и я согласился.

В новом клубе я стараюсь стать ведущим игроком команды, прогрессировать и расти как футболист. С Лехией хотелось бы надежно закрепиться в высшем дивизионе", - цитирует Царенко Sport-express.ua.

Стоит отметить, что за Лехию выступает немало украинцев. В клубе из Гданьска играют Максим Хлань, Иван Желизко, Богдан Сарнавский и Богдан Вюнник.

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