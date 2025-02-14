Манчестер Юнайтед следит за рекордсменом чемпионата Португалии
Родриго Мора может стать новым Бруну Фернандешем для манкунианцев.
Манчестер Юнайтед интересуется португальским вундеркиндом Родриго Морой.
Как сообщает СaughtOffside, манкунианцы активно следят за прогрессом Моры в Порту.
Потенциал Родриго высоко ценится «красными дьяволами», ключевые фигуры в клубе уверены, что атакующий полузащитник имеет шансы стать одним из лучших игроков стату.
17-летний игрок активно начал играть за основу «драконов» только в этом сезоне, хотя дебютировал за клуб два года назад в 15-летнем возрасте, что сделало его самым молодым игроком в истории чемпионата Португалии.
Напомним, ранее сообщалось. что Манчестер Юнайтед может отказаться от Дьокереша.
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