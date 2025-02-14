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Футбол

Манчестер Юнайтед следит за рекордсменом чемпионата Португалии

Родриго Мора может стать новым Бруну Фернандешем для манкунианцев.
Сегодня, 14:38
Getty Images
Getty Images

Манчестер Юнайтед интересуется португальским вундеркиндом Родриго Морой.

Как сообщает СaughtOffside, манкунианцы активно следят за прогрессом Моры в Порту. 

Потенциал Родриго высоко ценится «красными дьяволами», ключевые фигуры в клубе уверены, что атакующий полузащитник имеет шансы стать одним из лучших игроков стату.

17-летний игрок активно начал играть за основу «драконов» только в этом сезоне, хотя дебютировал за клуб два года назад в 15-летнем возрасте, что сделало его самым молодым игроком в истории чемпионата Португалии.

Напомним, ранее сообщалось. что Манчестер Юнайтед может отказаться от Дьокереша.

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