Реал не начинал переговоры с Винисиусом о новом контракте

Королевский клуб еще не вступал в переговорный процесс с агентами скандального бразильца.

"Сливочные" пока не собираются разговаривать с Винисиусом Жуниором о новом контракте. Руководство мадридцев решило в этом году не возвращаться к этой теме, утверждает El Chiringuito.

Реал не будет обсуждать пролонгацию договора до лета 2026 года. Контракт нападающего со "сливочными" действует до середины 2027-го. Окружение Винисиуса якобы провело предварительные переговоры с ПСЖ, а также получило предложения аравийских грандов.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 результативных передач. В прошлом году бразилец претендовал на Золотой мяч, но в последний момент приз достался Родри.

Кстати, бразилец Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной.

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