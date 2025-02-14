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Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной

Интересный поворот событий в карьере вингера.
Сегодня, 18:57
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар, похоже, не планирует надолго задерживаться в Сантосе.

Как сообщает каталонский журналист Жоан Фонтес, бразилец выразил готовность подписать предварительный контракт с Барселоной.

Источник отмечает, что вингер хочет вернуться в стан каталонцев и показать, что он сожалеет о переходе в ПСЖ. В трансфере в стан парижан он обвиняет влияние своего отца.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар мечтает о возвращении в Барсу и сборную Бразилии, ведь хочет сыграть на Чемпионате мира-2026.

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