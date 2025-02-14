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Футбол

Цыганков попал в старт Жироны на матч Ла Лиги

Украинец с первых минут начнет поединок 24-го тура чемпионата Испании.
Вчера, 21:45
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков в четвертый раз подряд попал в стартовый состав Жироны. Он появится на поле против Хетафе, сообщает официальный X клуба.

Вингер провел 5 матчей без результативных действий. Компанию Цыганкову в заявке каталонцев составил соотечественник Владислав Крапивцов. Юный голкипер будет страховать Пауло Гассанигу.

Жирона идет на 8-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги (31 очко), но может сократить отставание от шестого места до двух пунктов. В свою очередь Хетафе занимает 14-е место. Команда Хосе Бордаласа набрала 27 очков.

Кстати, ранее Забарный получил порцию комплиментов от Ираолы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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