Цыганков попал в старт Жироны на матч Ла Лиги

Виктор Цыганков в четвертый раз подряд попал в стартовый состав Жироны. Он появится на поле против Хетафе, сообщает официальный X клуба.

Вингер провел 5 матчей без результативных действий. Компанию Цыганкову в заявке каталонцев составил соотечественник Владислав Крапивцов. Юный голкипер будет страховать Пауло Гассанигу.

Жирона идет на 8-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги (31 очко), но может сократить отставание от шестого места до двух пунктов. В свою очередь Хетафе занимает 14-е место. Команда Хосе Бордаласа набрала 27 очков.

Кстати, ранее Забарный получил порцию комплиментов от Ираолы.

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