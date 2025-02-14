Цыганков попал в старт Жироны на матч Ла Лиги
Украинец с первых минут начнет поединок 24-го тура чемпионата Испании.
Виктор Цыганков в четвертый раз подряд попал в стартовый состав Жироны. Он появится на поле против Хетафе, сообщает официальный X клуба.
Вингер провел 5 матчей без результативных действий. Компанию Цыганкову в заявке каталонцев составил соотечественник Владислав Крапивцов. Юный голкипер будет страховать Пауло Гассанигу.
Жирона идет на 8-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги (31 очко), но может сократить отставание от шестого места до двух пунктов. В свою очередь Хетафе занимает 14-е место. Команда Хосе Бордаласа набрала 27 очков.
Кстати, ранее Забарный получил порцию комплиментов от Ираолы.
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