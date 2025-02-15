Гвардиола: Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о рекордах клуба.

Напомним, что сейчас у "горожан" продолжается череда неудач, после 24-х туров команда занимает лишь пятую строчку, а в стыковых матчах проиграла Реалу.

Однако Гвардиола считает, что Манчестер Сити уже многого добился под его руководством, хотя это и не отменяет сегодняшние неудачи.

"Даже с учетом травм мы побили все рекорды в Англии. Никто не выигрывал четыре Премьер-лиги подряд. Другое дело, когда ты бьешь свои собственные рекорды и говоришь: "Что дальше?".

У нас есть все рекорды – 100 очков за сезон. Я много раз говорил игрокам, что если проанализировать последние девять лет, то у нас вышли действительно очень плохие только три месяца.

Люди говорят: "Что случилось с Пепом?". Но что происходило в прошлом при нем? Ненормально ни то, что происходит сейчас, ни то, чтобы было в прошлом.

Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду. Или четыре чемпионства подряд? Я жду. Вы видели Ливерпуль в этом сезоне? Они уже не могут набрать 100 очков, точно не могут – 99, но не 100", - приводит слова испанца The Guardian.

Ранее также Челси неожиданно был разгромлен Брайтоном.

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