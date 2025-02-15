iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гвардиола: Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду

Испанец прокомментировал рекорды своего клуба.
Сегодня, 11:22
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о рекордах клуба.

Напомним, что сейчас у "горожан" продолжается череда неудач, после 24-х туров команда занимает лишь пятую строчку, а в стыковых матчах проиграла Реалу.

Однако Гвардиола считает, что Манчестер Сити уже многого добился под его руководством, хотя это и не отменяет сегодняшние неудачи.

"Даже с учетом травм мы побили все рекорды в Англии. Никто не выигрывал четыре Премьер-лиги подряд. Другое дело, когда ты бьешь свои собственные рекорды и говоришь: "Что дальше?".

У нас есть все рекорды – 100 очков за сезон. Я много раз говорил игрокам, что если проанализировать последние девять лет, то у нас вышли действительно очень плохие только три месяца.

Люди говорят: "Что случилось с Пепом?". Но что происходило в прошлом при нем? Ненормально ни то, что происходит сейчас, ни то, чтобы было в прошлом.

Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду. Или четыре чемпионства подряд? Я жду. Вы видели Ливерпуль в этом сезоне? Они уже не могут набрать 100 очков, точно не могут – 99, но не 100", - приводит слова испанца The Guardian.

Ранее также Челси неожиданно был разгромлен Брайтоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Три игрока Реала восстановились от травм и попадут в заявку на ответный матч против Манчестер Сити Три игрока Реала восстановились от травм и попадут в заявку на ответный матч против Манчестер Сити
Агуэро стал жертвой насмешек от фанатов из-за своего опрометчивого обещания Агуэро стал жертвой насмешек от фанатов из-за своего опрометчивого обещания
Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025 Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится мужской спринтерской гонкой
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Теннис13:50
Первая ракетка мира получил дисквалификацию из-за допинга
Европа13:48
Милан может пожертвовать одним из лидеров клуба ради сохранения Феликса
Футбол13:20
Роналдо назвал футболистов, вокруг которых должна строиться сборная Бразилии
Европа12:58
"Надеюсь, получу несколько минут": Коваленко обратился к тренеру Эмполи
Формула 112:30
Пиастри: Я способен стать чемпионом в 2025 году
Бокс12:05
Гвоздик и Деревянченко лично поддержали Беринчика после его поражения Дэвису
Формула 111:59
Ферстаппен стал первым пилотом, который лидирует в чемпионате 1000 дней
Бокс11:31
Усик ответил, готов ли дать реванш Чисоре
Европа11:22
Гвардиола: Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду
Бокс10:58
"Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK