Манчестер Юнайтед потерял сразу трех полузащитников

Кобби Майну, Мануэль Угарте и Тоби Коллиер могут не сыграть против Тоттенхэма.

В Манчестер Юнайтед началась очередная эпидемия травм, пишет The Athletic.

Во время тренировки Мануэль Угарте, Кобби Майну и Тоби Коллиер получили повреждения.

Ожидается, что Майну пропустит около двух недель, двое других же могут сыграть против Тоттенхэма в воскресенье, но маловероятно.

Также издание сообщает, что вместе с первой командой тренировался 19-летний Джек Мурхаус, который может как раз дебютировать в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Антони все еще может вернуться в Манчестер Юнайтед.

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