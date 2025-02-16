Гвардиола сравнил зимнего новичка Ман Сити с Родри

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о приобретении Нико Гонсалеса.

Испанец отметил, что его соотечественник очень полезен в единоборствах.

«Присутствие Нико очень помогает нам в единоборствах. Он выигрывает семь - и мы можем бежать вперед. Если бы он проиграл семь - бежали бы они.

Клуб сделал невероятную инвестицию в будущее. Он воспитанник академии Барселоны, которая является лучшей в мире для обучения таким аспектам, как положение тела. Консейсау также очень помог ему стать агрессивнее, умнее и научиться играть в разных стилях».

Пеп также назвал Нико «мини-Родри», однако откровенно сказав, что во многих аспектах Гонсалес проигрывает действующему обладателю Золотого Мяча.

«Ему 23, он как мини-Родри. Это большое сравнение, но он имеет похожую уверенность. Он выигрывает единоборства. В других аспектах он еще далеко позади, потому что Родри - лучший», - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Эдерсон обновил рекорд АПЛ.

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