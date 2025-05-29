iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба

Афимико Пулулу отметился восемью голами.
29 мая, 11:45       Автор: Андрей Безуглый
Афимико Пулулу / Getty Images
Афимико Пулулу / Getty Images

По итогам розыгрыша Лиги конференций-2024/25 определились лучшие бомбардиры турнира.

Напомним, накануне Челси стал обладателем трофея, обыграв в финале Бетис.

Однако лучшим бомбардиром турнира оказался игрок команды, которая покинула Лигу конферренций еще на стадии 1/4 финала.

Нападающий Ягеллонии Афимику Пулулу успел отметиться восемью голами в рамках турнира и стать лучшим бомбардиром Лиги конференций.

Нападающий Бетиса Седрик Накамбу, проведя на два матча больше забил на один гол меньше, а форвард Челси Марк Гиу замкнул тройку с шестью голами в семи матчах.

Со всеми результатами розыгрыша Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Аллегри определил судьбу одного из лидеров Милана Аллегри определил судьбу одного из лидеров Милана
Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны
Сын звездного английского футболиста присоединился к Арсеналу Сын звездного английского футболиста присоединился к Арсеналу
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок прошла в четвертьфинал микста, Стародубцева вылетела в парном разряде Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок прошла в четвертьфинал микста, Стародубцева вылетела в парном разряде

Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги чемпионов, в котором сыграют ПСЖ и Интер
просмотров
Свитолина сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос-2025
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа19:56
Аллегри определил судьбу одного из лидеров Милана
Формула 119:55
Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны
Европа19:37
Сын звездного английского футболиста присоединился к Арсеналу
Теннис19:14
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок прошла в четвертьфинал микста, Стародубцева вылетела в парном разряде
Другие страны18:59
Роналду определился со своим будущим
Украина18:49
Легионер сборной Украины пропустит турнир в Канаде из-за бюрократии
Европа18:20
Экс-президент Интера скончался в день финала Лиги чемпионов
Формула 118:05
Гран-при Испании: Пиастри опередил Норриса в квалификации, Ферстаппен будет стартовать со второго ряда
Европа17:52
Гасперини открытым письмом попрощался с Аталантой
Гимнастика17:21
Чепурный выиграл "бронзу" чемпионата Европы по спортивной гимнастике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK