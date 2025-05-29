Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба

По итогам розыгрыша Лиги конференций-2024/25 определились лучшие бомбардиры турнира.

Напомним, накануне Челси стал обладателем трофея, обыграв в финале Бетис.

Однако лучшим бомбардиром турнира оказался игрок команды, которая покинула Лигу конферренций еще на стадии 1/4 финала.

Нападающий Ягеллонии Афимику Пулулу успел отметиться восемью голами в рамках турнира и стать лучшим бомбардиром Лиги конференций.

Нападающий Бетиса Седрик Накамбу, проведя на два матча больше забил на один гол меньше, а форвард Челси Марк Гиу замкнул тройку с шестью голами в семи матчах.

Со всеми результатами розыгрыша Лиги конференций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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