Назван возможный соперник Шахтера, если команда вылетит с отбора Лиги Европы
Сегодня, 21 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2025/26.
Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника, если команда проиграет турецкому Бешикташу во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Читай также: Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в Лиге Европы
Потенциальным соперником Шахтера в третьем квалификационном раунде Лиги конференций станет победитель пары Сент-Патрикс (Ирландия)/Нымме Калью (Эстония).
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференции запланированы на 7 и 14 августа.
Ранее сообщалось, что Александрия и Полесье узнали потенциальных соперников в Лиге конференций.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!