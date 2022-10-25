Днепр-1 - Аполлон: где смотреть матч 27.10.2022 Лиги конференций

Команды встретятся в матче 5-го тура Лиги конференций-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.

В четверг, 27 октября, СК Днепр-1 проведет свой пятый поединок в рамках группового этапа розыгрыша Лиги конефренций сезона-2022/23.

Соперником "спортклубовцев" в очередной встрече квартета E третьего по значимости еврокубка станет кипрский Аполлон из города Лимассол.

Матч пятого тура пройдет в словацком Кошице на стадионе одноименного клуба из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В данный момент по завершению четырех сыгранных матчей Днепр-1 занимает 2 строчку в своей группе, набрав 7 очков. Аполлон расположился на 3 позиции с 4 очками в своем активе.

Где смотреть матч Днепр-1 - Аполлон

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги конференций Днепр-1 - Аполлон, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 27 октября в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV.

Днепр-1 - Аполлон уже встречались ранее 15 сентября этого года на поле кипрской команды. Тогда игра завершилась триумфом подопечных Александра Кучера со счетом 1:3 благодаря голу Валентина Рубчинского и дублю Артема Довбика.

Где состоится матч Днепр-1 - Аполлон

Поединок пройдет на домашней арене украинского клуба в еврокубках, а именно на стадионе Кошице в Словакии. Примечательно, что арена была открыта лишь в начале февраля этого года. Стадион вмещает 12, 658 зрителей. Также здесь выступает одноименная команда, занимающая второе место во втором дивизионе страны.

Напомним, что домашние матчи в УПЛ Днепр-1 играет в Ужгороде на Авангарде. Так, последний поединок на этой арене был против Ингульца и закончился вничью со счетом 2:2. Стадион, расположенный в административном центре Закарпатья может вместить 10.000 человек.