Днепр-1 - Аполлон: онлайн трансляция матча 27.10.2022 Лиги конференций
В четверг, 27 октября, СК Днепр-1 продолжит свои выступления в групповом раунде Лиги конференций-2022/23.
Оппонентом подопечных Александра Кучера в пятой игре квартета E станет кипрский Аполлон из города Лимассол, с которым "спортклубовцы" сыграют в номинально домашнем матче.
Матч пятого тура группового этапа Лиги конференций СК Днепр-1 пройдет в Кошице (Словакия) на арене одноименного клуба. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги конференций СК Днепр-1 - Аполлон будет доступна в этой новости 27 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.
Смотреть онлайн-трансляцию матча СК Днепр-1 - Аполлон
Также матч будет доступен на OTT-платформе MEGOGO. Здесь поединок покажет канал MEGOGO Футбол 1, который также доступен на платформе Volia TV.
Днепр-1 и Аполлон выступают в группе E, где их оппонентами также являются люксембуржский Вадуц и нидерландский АЗ из города Алкмаар.
В поединке второго тура, который прошел 15 сентября коллектив Александра Кучера в Лимассоле одержал победу со счетом 1:3 благодаря голам Артема Довбика и Валентина Рубчинского.
После четырех сыгранных матчей в рамках текущего розыгрыша группового этапа Лиги конференций СК Днепр-1 занимает 2 место с 7 очками, а Аполлон, набрав 4 пункта расположился на 3 позиции.
В последнем туре Днепр-1 сыграет с нидерландской командой, а Аполлон будет противостоять люксембуржскому клубу. Игры состоятся 4 ноября 2022 года.