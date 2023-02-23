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Коваль с Шерифом прошли Партизан, Пластун и Лудогорец вылетели от Андерлехта

Не все украинские легионеры сумели преодолеть 1/16 финала Лиги конференций.
Вчера, 22:35
Максим Коваль / http://fc-sheriff.com/
Максим Коваль / http://fc-sheriff.com/

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций при участии украинских футболистов, выступающих в Европе.

Молдавский Шериф с Максимом Ковалем в воротах сумел перевернуть ход игры. Проиграв первый поединок 0:1, а также пропустив уже на 13-й минуте, команда украинца трижды расписалась в воротах соперника, завоевав место в 1/8 финала турнира.

Партизан - Шериф 1:3
Голы: Мениг, 13 - Бадоло, 22 (пен.), Диоп, 45+1, 47.

Партизан: Попович - Филипович, Маркович, Саничанин, Урошевич - Белич (Павлович, 82), Фейса (Баздар, 60), Диабате, Пантич (Траоре, 69), Мениг (Йович, 82) - Гомес.

Шериф: Коваль - Зохури, Кики, Радельич, Кпозо - Бадоло, Кьябу, Диоп - Атьемвен (Гарананга, 70), Тапсоба (Мумуни, 82), Аканби.

Предупреждения: Баздар - Радельич, Кьябу.

В параллельной встрече Игорь Пластун и его Лудогорец не смогли удержать преимущество над Андерлехтом после первого матча, который они выиграли 1:0. 

Встреча началась с автогола болгарского клуба, после чего бельгийцы удвоили преимущество по ходу второго тайма. Но, к счастью, Лудогорец практически сразу смог отыграть один мяч, благодаря чему матч перешел в овертайм.

Во время первого экстратайма команда Пластуна осталась в меньшинстве. И даже в таком состоянии Лудогорец дотянул до серии пенальти, где промазал три удара подряд. Андерлехт в свою очереди реализовал все свои попытки.

Андерлехт - Лудогорец 2:1 (по пен. 3:0)
Голы: Руссо, 13 (аг), Версхарен, 68 - Тьяго, 71.

Андерлехт: Вербругген - Сарделла, Вертонген, Н'Диайе (Садики, 94) - Дрейер, Арнстад (Стассин, 107), Диавара (Рефаэлов, 89), Версхарен - Стройкенс (Ашимеру, 83), Слимани (Раман, 83), Амузу (Ангуло, 62).

Лудогорец: Падт - Уитри (Пипа, 12), Пластун, Руссо, Недялков - Наресси, Пйотровски, Нонато (Янков, 78) - Текпетей (Делев, 46), Тьяго (Тиссера, 90+2), Десподов (Гонсалвеш, 103).

Предупреждения: Стройкенс, Рефаэлов, Арнстад, Сарделла - Наресси, Пйотровски, Руссо, Пипа, Тиссера.

Удаление: Пйотровски (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лудогорец Максим Коваль Игорь Пластун Шериф Тирасполь

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