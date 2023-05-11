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Вест Хэм - АЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча 11.05.2023 1/2 финала Лиги конференций

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Вест Хэмом и АЗ в полуфинале Лиги конференций.
Сегодня, 13:20
Вест Хэм - АЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images
Вест Хэм - АЗ: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images

В четверг, 11 мая, стартует полуфинальная стадия Лиги конференций сезона-2022/2023, на которой в одном из матчей Вест Хэм встретится на своем поле с АЗ.

Первая часть противостояния английской и нидерландской команд состоится в Лондоне на Лондон Стэдиум. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Вест Хэм - АЗ

Трансляция поединка 1/2 финала Лиги конференций между Вест Хэмом и АЗ будет доступна в этой новости 11 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Вест Хэм начал свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги конференций со стадии плей-офф квалификации, где одолел Виборг. Свою группу лондонская команда выиграла со стопроцентным показателем набранных очков, оставив позади Андерлехт, Силькеборг и ФКСБ. В 1/8 финала турнира "молотобойцы" прошли АЕК Ларнаку (2:0, 4:0), а в четвертьфинале победили Гент (1:1, 4:1).

АЗ также участвовал в квалификации Лиги конференций, где преодолел три раунда отбора, обыграв Тузла Сити, Данди Юнайтед и Жил Висенте. В группе нидерландский клуб занял первое место, опередив Днепр-1, Аполлон и Вадуц. В 1/8 финала турнира команда из Алкмара оказалась сильнее Лацио (2:1, 2:1), а в четвертьфинале прошла Андерлехт (0:2, 2:0, 4:1 пен.).

Для Вест Хэма и АЗ будущее противостояние в полуфинале Лиги конференций будет первой официальной очной встречей на международном уровне.

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