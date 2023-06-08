Победное селфи: Лидер Вест Хэма похвастался трофеем Лиги конференций

В рамках финала Лиги конференций Вест Хэм встречался с Фиорентиной. Английскому клубу удалось завоевать трофей, вырвав победу в концовке встречи.

Полузащитник "молотобойцев" Деклан Райс стал лидером команды в последние сезоны. На англичанина претендуют несколько топ-клубов Европы.

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24-летний футболист после финального свистка опубликовал пост в Instagram, в котором похвастался трофеем. Райс добавил фотографию с трофеем и медалью, которую он сделал прямо на футбольном поле.

"Мечты!", - подписал Райс фото.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча финала Лиги конференций.