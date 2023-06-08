Игрок Вест Хэма - о победном голе в финале Лиги конференций: Думал, что заплачу

Футболист лондонского Вест Хэма Джаррод Боуэн подвел итоги финала Лиги конференций против Фиорентины.

По словам Боуэна, это был самый важный матч в его карьере.

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"Мечтал о забитом мяче, но не надеялся забить победный гол на последней минуте. Думал, что заплачу. Я просто счастлив, не могу передать это словами.

У нас был не самый лучший сезон. У меня в том числе. Такие забеги завершаются голом в одном случае из десяти.

У меня было много времени, я был уверен, и когда увидел, что мяч влетает в ворота, не знал, как реагировать.

Это был самый важный матч в моей карьере", - заявил игрок.

Отметим, что англичанин принес "молотобойцам" победу, отметившись забитым голом за несколько минут до финального свистка.