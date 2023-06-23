УЕФА отстранил испанский клуб от участия в Лиге конференций
УЕФА принял решение отстранить Осасуну от участия в следующем розыгрыше Лиги конференций из-за дела о договорном матче в сезоне-2013/2014.
Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте, заявив, что будет подавать апелляцию.
"Осасуна сегодня узнала выводы отчета, составленного инспекторами Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине. В нем инспекторы заявляют о "неприемлемости для клуба участвовать в Лиге конференций-2023/24", таким образом лишая его права участвовать в еврокубках, которое он честно заработал на поле.
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Причина заключается в некоторых событиях, которые произошли в сезоне-2013/14, которые, по мнению УЕФА, противоречат его регламенту.
Клуб не разделяет критерии УЕФА и обратится в Апелляционный комитет и заявляет, что будет бороться законным путем за свои права до последнего ", - говорится в заявлении "красных".
Отметим, что в январе прошлого года Верховный суд признал виновными нескольких бывших руководителей Осасуны в организации договорного матча в 2014 году. Тогда "красные", боровшиеся за выживание в Ла Лиге, договорились с представителями Бетиса, чтобы те обыграли Вальядолид, а затем проиграли команде из Памплоны, за что получили 400 тысяч евро и 200 тысяч евро соответственно. В итоге Осасуна все равно вылетела из высшего дивизиона в той кампании.
По итогам минувшего сезона Осасуна заняла седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, получив право сыграть в Лиге конференций.