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Арис - Динамо: онлайн-трансляция матча 10.08.2023 квалификации Лиги конференций

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Арисом и Динамо в квалификации Лиги конференций.
Сегодня, 17:04
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В четверг, 10 августа, состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором сойдутся греческий Арис и украинское Динамо.

Команды находятся буквально в двух шагах от того, чтобы занять место в групповом этапе турнира, а потому риск допустить ошибку повышается - в случае неудачи проигравший покидает еврокубки.

Первый матч противостояния пройдет в Салониках (Греция) на стадионе Клеантис Викелидис. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:15 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Арис - Динамо

Трансляция поединка третьего раунда квалификации Лиги конференций между Арисом и Динамо будет доступна в этой новости 10 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 21:15 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Греческий коллектив, в отличие от своего будущего оппонента, уже прошел один раунд квалификации. Так, во втором раунде Арис в двухматчевом противостоянии прошел армянский Арарат (1:1, 1:0).

Примечательно, что чемпионат Греции до сих пор не начался, а потому команда готовилась к этим встречам в рамках товарищеских матчей.

А вот у "бело-синих" все совсем наоборот. Команда Мирчи Луческу лишь стартует в еврокубках, уже узнав потенциальных соперников по плей-офф. Но в то же самое время начался сезон Украинской Премьер-лиги.

Киевляне добыли две победы, забив в обоих поединках по четыре гола - сначала пострадал Минай (4:1), а затем - Оболонь (4:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Арис

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