Арис - Динамо: онлайн-трансляция матча 10.08.2023 квалификации Лиги конференций
В четверг, 10 августа, состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором сойдутся греческий Арис и украинское Динамо.
Команды находятся буквально в двух шагах от того, чтобы занять место в групповом этапе турнира, а потому риск допустить ошибку повышается - в случае неудачи проигравший покидает еврокубки.
Первый матч противостояния пройдет в Салониках (Греция) на стадионе Клеантис Викелидис. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:15 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Арис - Динамо
Трансляция поединка третьего раунда квалификации Лиги конференций между Арисом и Динамо будет доступна в этой новости 10 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 21:15 по Киеву.
Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.
Греческий коллектив, в отличие от своего будущего оппонента, уже прошел один раунд квалификации. Так, во втором раунде Арис в двухматчевом противостоянии прошел армянский Арарат (1:1, 1:0).
Примечательно, что чемпионат Греции до сих пор не начался, а потому команда готовилась к этим встречам в рамках товарищеских матчей.
А вот у "бело-синих" все совсем наоборот. Команда Мирчи Луческу лишь стартует в еврокубках, уже узнав потенциальных соперников по плей-офф. Но в то же самое время начался сезон Украинской Премьер-лиги.
Киевляне добыли две победы, забив в обоих поединках по четыре гола - сначала пострадал Минай (4:1), а затем - Оболонь (4:2).
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