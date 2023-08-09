iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА отправит наблюдателей на поединок Арис - Динамо Киев

Союз боится повторения совсем недавней истории.
Сегодня, 09:43
Динамо Киев / dynamo.kiev.ua
Динамо Киев / dynamo.kiev.ua

УЕФА намерен отправить двух специальных наблюдаталей на матч Лиги конференций между Арисом и киевским Динамо.

Напомним, ранее стало известно об убийстве фаната перед матчем АЕК - Динамо Загреб. УЕФА считает предстоящий матч в Салониках потенциально опасным.

Вероятно, из-за того, что киевляне анонсировали организацию гостевого сектора, УЕФА боится очередных стычек с греческими фанатами.

Потому на матче будут присутствовать два специалиста по безопасности, которые должны будут проследить, чтобы в этот вечер никто не пострадал.

Напомним, что посмотреть поединок Арис - Динамо Киев вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев лига конференций

Статьи по теме

Лига конференций-2023/24: АЕК Ларнака сыграет с Маккаби, Гент примет Погонь Лига конференций-2023/24: АЕК Ларнака сыграет с Маккаби, Гент примет Погонь
Ярмоленко побил рекорд чемпионата Украины по оформленным дублям Ярмоленко побил рекорд чемпионата Украины по оформленным дублям
Динамо отправилось в Грецию на матч против Ариса Динамо отправилось в Грецию на матч против Ариса
Аль-Хилаль заинтересован в Неймаре Аль-Хилаль заинтересован в Неймаре
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Аль-Хилаль заинтересован в Неймаре
Лига Европы12:45
Славия - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа12:30
Вест Хэм и МЮ согласовали трансфер Магуайра
Европа11:55
Бавария заинтересовалась испанским голкипером
Бокс11:32
Усик рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории
Европа11:24
Ман Сити рассматривает возможность подписания хавбека Вест Хэма
Лига конференций10:55
Лига конференций-2023/24: АЕК Ларнака сыграет с Маккаби, Гент примет Погонь
Европа10:39
"У нас уже есть запасной вратарь": фанаты Ювентуса выступили против трансфера Лукаку
Европа10:09
Атлетико отказал в аренде Фелиша саудовскому клубу
Другие страны09:50
Клуб из ОАЭ объявил о подписании легенды Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK