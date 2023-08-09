УЕФА отправит наблюдателей на поединок Арис - Динамо Киев

УЕФА намерен отправить двух специальных наблюдаталей на матч Лиги конференций между Арисом и киевским Динамо.

Напомним, ранее стало известно об убийстве фаната перед матчем АЕК - Динамо Загреб. УЕФА считает предстоящий матч в Салониках потенциально опасным.

Вероятно, из-за того, что киевляне анонсировали организацию гостевого сектора, УЕФА боится очередных стычек с греческими фанатами.

Потому на матче будут присутствовать два специалиста по безопасности, которые должны будут проследить, чтобы в этот вечер никто не пострадал.

Напомним, что посмотреть поединок Арис - Динамо Киев вы можете на нашем сайте.

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