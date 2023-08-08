Болельщик из Афин погиб в результате массовой драки фанатов АЕКа и Динамо Загреб

Болельщик греческого АЕКа погиб в массовой драке с фанатами загребского Динамо. Об этом сообщает издание Reuters.

В результате драки от удара острым предметом погиб болельщик греческой команды, еще восемь фанатов получили ранения.

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Полицейские арестовали в общей сложности около сотни человек. В ходе потасовки также пострадали витрины магазинов и припаркованные автомобили.

Отметим, группа из 150–200 фанатов хорватской команды накануне встречи в Лиге чемпионов прибыла на автомобилях в Грецию, несмотря на запрет УЕФА.

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