Барселона подписывает 17-летнего португальского вингера

Усиливается молодым талантом из Хорватии.
Сегодня, 13:19       Автор: Валентина Чорноштан
Кардозу Варелы / Getty Images
Кардозу Варелы / Getty Images

Барселона согласовала трансфер 17-летнего вингера загребского Динамо Кардозу Варелы.

По информации Mundo Deportivo, Барселона заплатит за игрока 5 миллионов евро и еще 20 миллионов в виде различных бонусов.

Однако сыграть за каталонский клуб Кардозу Варела сможет только после того, как ему исполнится 18 лет, то есть в следующем году.

В нынешнем сезоне за загребское Динамо Кардозу Варела провел девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Кроме того, Барселона планирует выкупить звезду у Манчестер Юнайтед.

