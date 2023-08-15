Основной голкипер Ариса рискует пропустить ответную игру с Динамо
Киевское Динамо может воспользоваться проблемами в составе греческого Ариса в будущем ответном матче.
Как сообщает греческое издание Gazzetta.gr, будущий поединок Лиги конференций рискует пропустить капитан и основной вратарь Ариса Хулиан Куэста.
Голкипер получил повреждение на тренировке. У 32-летнего испанца подозрение на растяжение связок - вероятность его участие в матче крайне мала.
В случае, если Куэста не сможет сыграть, в воротах Ариса его должен заменить Лефтерис Хутесиотис. Также в лазарете греков остаются защитник Якуб Брабец и вингер Кике Саверио.
Напомним, что матч третьего раунда квалификации Лиги конференций Динамо - Арис состоится в четверг, 17 августа. Стартовый свисток поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.
На ISPORT можно будет следить за событиями данного противостояния благодаря онлайн-трансляции матча.
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