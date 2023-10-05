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Брейдаблик - Заря 0:1: обзор матча и результат игры 05.10.2023

Упустив множество моментов, "черно-белые" последние 15 минут находились на грани пропущенного мяча.
Сегодня, 21:51
Заря Луганск / ФК Черноморец
Заря Луганск / ФК Черноморец

В четверг, 5 октября, в Коупавогюре (Исландия) прошел матч второго тура группы В Лиги конференций, в котором встретились Брейдаблик и луганская Заря.

Большую часть поединка подопечные Валерия Кривенцова владели инициативой, за счет чего удалось создать огромное количество голевых моментов.

Но это был явно не день Эдуардо Герреро, который единолично упустил шансов 4-5 на то, чтобы забить.

Но его отсутствие реализации исправил Игорь Горбач. Разыграв угловой в середине первого тайма, Денис Антюх навесил в штрафную, где форвард "черно-белых" выиграл верховую борьбу и ударом головой переправил мяч в ближний угол ворот хозяев поля.

По ходе второй половины украинцы имели все возможности для того, чтобы удвоить преимущество и закрыть вопрос о победителе этого матча. Но вместо этого исландцы перехватили мяч и последние 15 минут проводили атаку за атакой.

И лишь самоотверженная игра защитников и, особенно, Никиты Турбаевского позволила Заре увезти из Исландии такую нужную победу.

Триумф против исландцев помог Заре подняться на второе место квартета. Теперь луганчане делят лидерство с Гентом (у обоих клубов по 4 очка), который в параллельной встрече обыграл Маккаби. Брейдаблик же остается последним, не заработав ни одного балла.

Статистика матча Брейдаблик - Заря второго тура группового этапа Лиги конференций

Брейдаблик - Заря 0:1
Гол: Горбач, 35.

Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 1,9
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 17
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 8 - 8

Брейдаблик: А. Эйнарссон - Гуннлаугссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон - В. Эйнарссон, Сигурдарсон (Сигурйонссон, 77), Эййольфссон - Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Мичин, 83), Нагнойный - Антюх (Данченко, 77), Горбач, Герреро.

Предупреждения: Мишнев, Снурницын, Вантух, Джордан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Заря Луганск

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