Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций 05.10.2023
В четверг, 5 октября, в Исландии состоялся матч второго тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря пожаловала в гости к Брейдаблику.
Единственный гол встречи на свой счет записал форвард "черно-белых" Игорь Горбач, успешно замкнувший подачу с фланга от Дениса Антюха.
Не сумев реализовать хотя бы один из многочисленных своих моментов, команда Валерия Кривенцова была вынуждена оборонять свою победу на протяжении последних 15 минут. К счастью, украинцы справились со своей задачей.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Брейдаблик - Заря во втором туре Лиги конференций:
Брейдаблик - Заря 0:1
Гол: Горбач, 35.
Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 1,9
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 17
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 8 - 8
Брейдаблик: А. Эйнарссон - Гуннлаугссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон - В. Эйнарссон, Сигурдарсон (Сигурйонссон, 77), Эййольфссон - Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.
Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Мичин, 83), Нагнойный - Антюх (Данченко, 77), Горбач, Герреро.
Предупреждения: Мишнев, Снурницын, Вантух, Джордан.
Источник: MEGOGO
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