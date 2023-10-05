Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций 05.10.2023

В четверг, 5 октября, в Исландии состоялся матч второго тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря пожаловала в гости к Брейдаблику.

Единственный гол встречи на свой счет записал форвард "черно-белых" Игорь Горбач, успешно замкнувший подачу с фланга от Дениса Антюха.

Не сумев реализовать хотя бы один из многочисленных своих моментов, команда Валерия Кривенцова была вынуждена оборонять свою победу на протяжении последних 15 минут. К счастью, украинцы справились со своей задачей.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Брейдаблик - Заря во втором туре Лиги конференций:

Брейдаблик - Заря 0:1

Гол: Горбач, 35.

Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 1,9

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 16 - 17

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 8 - 8

Брейдаблик: А. Эйнарссон - Гуннлаугссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон - В. Эйнарссон, Сигурдарсон (Сигурйонссон, 77), Эййольфссон - Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Мичин, 83), Нагнойный - Антюх (Данченко, 77), Горбач, Герреро.

Предупреждения: Мишнев, Снурницын, Вантух, Джордан.

Источник: MEGOGO

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