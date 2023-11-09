Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов

В четверг, 9 ноября, Заря принимает в условно домашнем матче Маккаби Тель-Авив в рамках Лиги конференций.

Луганчане начали матч не очень уверенно и пропустили быстрый гол уже на 7-й минуте. Лукассен отличился красивейшим голом.

А уже через 20 минут Маккаби удвоил преимущество благодаря голу Переца, который просто расстрелял ворота Зари. Еще до конца тайма форвард еще раз поразил ворота луганчан.

Во втором тайме Заря смогла прийти в себя и даже забить, но гол был отменен из-за офсайда. Вскоре один один гол отыграл Алефиренко, но более пробить кипера соперника не удалось.

Вашему вниманию видео всех голов и лучших моментов матча Заря - Маккаби Тель-Авив:

Лукассен, 7

Перец, 26

Перец, 43

Алефиренко, 74

Заря - Маккаби 1:3

Голы: Горбач, 74 - Лукассен, 7, Перец, 26, 43

Ожидаемые голы (xG): 1,31 - 1,66

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 12 - 7

Фолы: 6 - 7

Заря: Турбаевский, Нагнойный (Венделл, 87), Снурницын, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефиренко, 66), Яцик, Мичин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко, 87), Герреро (Горбач, 46).

Маккаби: Москера, Ревиво (Тургеман, 72), Соборит, Лукоссен, А.Коэн, Каниховский, ван Овереем (Голоса, 72), Дор Перец, Милсон (Шахар, 90), Захави (Давида, 90), Битон (Биттон, 65).

Предупреждения: Снурницын (49) – Лукассен (56), А.Коэн (86)

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