Гент - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Команды встретятся на групповом этапе Лиги конференций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 30 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций состоится матч между Гентом и Зарей.

Команды по-разному подошли к данной встрече. Бельгийскому клубу будет достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе место в плей-офф турнира - в этом случае "чорно-белые" потеряют все шансы на еврокубковую весну.

Луганский коллектив в свою очередь рассчитывает только на победу, которая позволит украинцам готовиться к последнему туру группового этапа с надеждой на плей-офф.

Матч Гент - Заря пройдет на стадионе Гент Арена (Бельгия). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Гент - Заря

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:45 по киевскому времени, а также на MEGOGO.

Напомним, что на данный момент Заря занимает третье место группы В, имея в активе четыре очка. У Гента десять баллов и вторая строчка квартета.

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