Защитник Полесья - об Олимпии: Это очень нестандартный соперник
Сергей Чоботенко высказался о матче Лиги конференций.
Центрбек Полесья Сергей Чоботенко высказался о старте в еврокубках матчем против Олимпии Любляна.
По словам Сергея, словенский коллектив является очень необычным оппонентом.
«Хорошая команда, с богатой историей. Могу сказать, что Олимпия - это очень нестандартный соперник, где играют по такому интересному плану, насыщают очень последнюю треть поля, используют ширину. Мы все о них знаем в деталях, поэтому карты раскрывать не будем больше», - сказал Чоботенко.
Напомним, матч Олимпия - Полесье состоится сегодня, 25 июля, в 20:00 по Киеву.
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