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Защитник Полесья - об Олимпии: Это очень нестандартный соперник

Сергей Чоботенко высказался о матче Лиги конференций.
Сегодня, 00:59
Сергей Чоботенко / Getty Images
Сергей Чоботенко / Getty Images

Центрбек Полесья Сергей Чоботенко высказался о старте в еврокубках матчем против Олимпии Любляна.

По словам Сергея, словенский коллектив является очень необычным оппонентом.

«Хорошая команда, с богатой историей. Могу сказать, что Олимпия - это очень нестандартный соперник, где играют по такому интересному плану, насыщают очень последнюю треть поля, используют ширину. Мы все о них знаем в деталях, поэтому карты раскрывать не будем больше», - сказал Чоботенко.

Напомним, матч Олимпия - Полесье состоится сегодня, 25 июля, в 20:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпия Полесье

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