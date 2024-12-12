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Челси без проблем одолел Астану в неоптимальном составе

Даже, как для матча Лиги Конференций, нашлось место неожиданным личностям.
Сегодня, 19:31

В рамках 5-го тура Лиги Конференций Челси встретился с Астаной.

Уже в первые минуты матча «синие» повели в счете благодаря великолепному голу Марка Гию.

Не прошло и 5 минут, как Гию оформил дубль, удвоив преимущество команды, а еще до перерыва Ренату Вейга довел счет до разгромного.

Впрочем, разгрома казахстанцам все же удалось избежать. За несколько минут до конца первого тайма Марин Томасов отыграл один мяч, установив окончательные цифры на табло.

Отметим, что в составе Челси нашлось место нескольким неожиданным личностям, в частности, Тайрику Джорджу, Джошу Ачимпонгу и Самуэлю Раку-Сакьи.

Астана - Челси 1:3

Голы: Томасов, 45 - Гию, 14, 18, Вейга, 38

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