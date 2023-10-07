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Сборная Украины среди игроков с ампутацией конечностей стартовала с победы в Лиге наций

Украинцы одолели греков и теперь готовятся провести три матча за два дня.
Сегодня, 09:40
Сборная Украины среди игроков с ампутацией конечностей / УАФ
Сборная Украины среди игроков с ампутацией конечностей / УАФ

С 6 по 8 октября проходит первый розыгрыш Лиги наций УЕФА среди игроков с ампутацией конечностей.

Стоит отметить, что Лига наций считается квалификационным турниром чемпионата Европы 2024 года, который пройдет во Франции.

В первом матче своей группы сборная Украины встретилась со сборной Греции и завоевала победу со счетом 2:1.

Далее у "желто-синих" по расписанию встречи с Бельгией, Грузией и Израилем.

Против Бельгии украинская команда сыграет в субботу, 7 октября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Матчи против Грузии и Израиля пройдут в один день - в воскресенье, 8 октября. Игра с грузинами начнется в 13:00, а с израильтянами - в 17:00 по Киеву.

Победитель данной группы квалифицируется в дивизион В, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион D.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины

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