Чемпион Европы-2020 вернулся на родину

Опытный полузащитник впервые будет играть на родной земле.

Ветеран Жоржиньо трудоустроился в Бразилии. Он присоединился к Фламенго из Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек заключил 3-летний контракт со "стервятниками". Бразильскому гранду Жоржиньо достался бесплатно. Ранее он покинул лондонский Арсенал свободным агентом.

Жоржиньо родился в штате Санта-Катарина. В 15 лет он переехал в Италию, где и провел львиную долю карьеры (Верона, Самбонифацезе, Наполи). В 2016-м полузащитник дебютировал в сборной Италии, с которой выиграл Евро-2020.

К слову, миланский Интер определился с приоритетами на летнее трансферное окно.

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