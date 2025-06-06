Интер определился с целями на лето

Миланский Интер нацелился на троих исполнителей в летнее трансферное окно. "Нерадзурри" стремятся подписать по одному исполнителю в каждую линию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Приоритет итальянского гранда – молодые футболисты высокого уровня. Первым новичком может стать форвард английского Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд. Датчанин готов вернуться в Италию, а Интер надеется на аренду с правом выкупа.

Если "нерадзурри" покинет хавбек Давиде Фраттези, то "нерадзурри" постараются подписать Нико Паса из Комо. Усилить оборону должен центрбек Пармы Джованни Леони. Он работал под крылом Кристиана Киву в сезоне 2024/25.

Напомним, накануне Интер определил Киву фаворитом на должность главного тренера.

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