iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Мы допустили две ошибки": Трубин оценил дебютную игру на Клубном чемпионате мира

Украинец принял участие в матче Бенфики против Бока Хуниорс.
Сегодня, 10:50       Автор: Митя Шитко
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал ничью в рамках первого клубного чемпионата мира с Бока Хуниорс - 2:2.

По словам украинского вратаря, соперник наказал их за ошибки, забив два мяча.

Читай также: Клубный чемпионат мира-2025: первые матчи Боруссии Дортмунд и Интера

"У нас были шансы забить, чтобы не осталось никаких сомнений. Но мы допустили две ошибки в первом тайме — и они забили. Мы тоже забили дважды, но хотели больше голов и больше для Бенфики.

Болельщики Боки сильно меня удивили, но я этого от них и ожидал. Голы аргентинцев? Для меня не имеет значения, кто забивает. Мы всегда хотим побеждать, у нас много игроков, которые могут забить".

Трубин высказался про жару во время поединка.

"Жара во Флориде мешала? Это было тяжело — впервые в жизни я почувствовал такую жару. Но после нескольких дней мы уже лучше адаптировались".

Ранее сообщалось, что Уокер может стать одноклубником футболиста сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Бенфика

Статьи по теме

Геращенко показала, как с новорожденной дочкой пряталась от российских ракет Геращенко показала, как с новорожденной дочкой пряталась от российских ракет
В Ред Булл растет уверенность, что Ферстаппен защищит титул В Ред Булл растет уверенность, что Ферстаппен защищит титул
"Русские ублюдки": Шахтер отреагировал на обстрел Киева "Русские ублюдки": Шахтер отреагировал на обстрел Киева
Мареска прокомментировал полупустой стадион на матче Челси на клубном ЧМ Мареска прокомментировал полупустой стадион на матче Челси на клубном ЧМ

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика13:55
Геращенко показала, как с новорожденной дочкой пряталась от российских ракет
Формула 113:35
В Ред Булл растет уверенность, что Ферстаппен защищит титул
Украина13:20
"Русские ублюдки": Шахтер отреагировал на обстрел Киева
Футбол12:55
Мареска прокомментировал полупустой стадион на матче Челси на клубном ЧМ
Бокс12:52
Усик ответил, стоит ли ждать его в политике
Европа12:30
Три английских клуба следят за вингером Манчестер Юнайтед
Украина12:22
"Ужасная ночь": Динамо отреагировало на обстрел Киева
Европа12:00
Чемпионат Европы U-21: Испания - Италия, матчи Португалии и Франции
Олимпийские игры11:40
Названа сборная, которая заменит россию на хоккейном турнире на Олимпиаде-2026
Лига Европы11:14
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK