"Мы допустили две ошибки": Трубин оценил дебютную игру на Клубном чемпионате мира

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал ничью в рамках первого клубного чемпионата мира с Бока Хуниорс - 2:2.

По словам украинского вратаря, соперник наказал их за ошибки, забив два мяча.

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"У нас были шансы забить, чтобы не осталось никаких сомнений. Но мы допустили две ошибки в первом тайме — и они забили. Мы тоже забили дважды, но хотели больше голов и больше для Бенфики. Болельщики Боки сильно меня удивили, но я этого от них и ожидал. Голы аргентинцев? Для меня не имеет значения, кто забивает. Мы всегда хотим побеждать, у нас много игроков, которые могут забить".

Трубин высказался про жару во время поединка.

"Жара во Флориде мешала? Это было тяжело — впервые в жизни я почувствовал такую жару. Но после нескольких дней мы уже лучше адаптировались".

Ранее сообщалось, что Уокер может стать одноклубником футболиста сборной Украины.

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