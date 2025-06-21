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Футбол

Роналду не стал выступать на Клубном чемпионате мира, отказав известному клубу

Португалец мог играть за аргентинскую команду.
Сегодня, 12:35       Автор: Митя Шитко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду имел предложения сыграть на Клубном чемпионате мира.

40-летний игрок получал приглашение от аргентинского Ривер Плейта, но решил сосредоточиться на следующем сезоне.

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"В середине марта я через общего знакомого неформально спросил его: "Эй, у меня скоро клубный чемпионат мира, для игрока, который определил целую эпоху ... ты не хочешь принять участие?".

Он не просто почувствовал признание, но и действительно обдумал это, но потом ответил: "Я должен готовиться к следующему сезону", - сказал главный тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо для Mirror.

Напомним, что Роналду раскрыл место продолжения карьеры.

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