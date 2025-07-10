Хаби Алонсо рассказал, какой вынес урок после вылета Реала из Клубного ЧМ
Испанец анонсировал изменения в составе.
Главный тренер Реала Хаби Алонсо поделился мнениями от выступления команды на клубном чемпионате мира.
По словам специалиста, он многому научился, так что постарается дать результат в сезоне.
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"Я покидаю турнир с уверенностью. Этот турнир многому меня научил – и о том, кем мы являемся, и над чем нужно работать. Я иду с видением на следующий год, когда мы вернем некоторых игроков и будут изменения. Следующий сезон будет другим, но я ухожу с четким пониманием.
Я беру всю информацию, которую дал мне турнир. Мы хотим построить команду, которая будет играть как единое целое, где каждый привлечен".
Ранее Хаби Алонсо назвал причину разгромного поражения Реала от ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ/
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