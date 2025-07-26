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Футбол

Известна реакция Месси на дисквалификацию в MLS

Аргентинец не сыграл в Матче всех звезд.
Сегодня, 07:53       Автор: Митя Шитко
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Совладелец Интер Майами Хорхе Мас прокомментировал реакцию Лионеля Месси и Жорди Альбы, которые получили дисквалификации за пропуск Матча всех звезд MLS.

Согласно правилам лиги, футболист, который не принимает участия в выставочной игре без предварительного разрешения от MLS, не имеет права играть в следующем матче своего клуба.

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"Они не понимают этого решения. Они не понимают, почему неучастие в выставочном матче сразу приводит к дисквалификации.

Я думаю, это правило будет изменено. Лионель очень расстроен. Надеюсь, это не окажет долгосрочного влияния.

Повлияет ли это на восприятие Месси лиги и ее правил? Без всяких сомнений", - приводит слова совладельца Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что Цинциннати прервал рекордную голевую серию Месси в MLS.

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