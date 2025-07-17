Цинциннати прервал рекордную голевую серию Месси в МЛС

В ночь на четверг, 17 июля, состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС, в котором Цинциннати принимал на своем поле Интер Майами.

Команда Лионеля Месси не смогла продолжить свою пятиматчевую победную серию в североамериканской лиге, потерпев разгромное поражение 0:3 от одного из лидеров Восточной конференции.

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Цинциннати повел в противостоянии на 16-й минуте усилиями Херардо Валенсуэлы, который точно пробил в дальний угол с близкого расстояния.

А во второй половине встречи победный результат для хозяев поля закрепил Эвандер, сделав дубль. В начале тайма бразилец в окружении защитников отправил мяч в сетку из района одиннадцатиметровой отметки, а после на 70-й минуте успешно сыграл на добивании после сейва голкипера.

Источник: Getty Images

После этого поражения прервалась шестиматчевая голевая серия Месси в МЛС, а также рекордная серия из пяти поединков, в которых звездный аргентинец оформлял дубли.

Цинциннати - Интер Майами 3:0

Голы: Валенсуэла, 16, Эвандер, 50, 70

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 0.91

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 11 - 10

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 1 - 4

Фолы: 6 - 9

Цинциннати на данный момент с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая на один балл от лидера Филадельфии Юнион. Интер Майами идет на пятой позиции с 38 пунктами, но сыграл на три матча меньше и потенциально может подняться на вершину.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес определился с будущим по завершении своего контракта с Интер Майами.

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