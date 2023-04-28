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Аль-Айн Реброва и Ярмоленко уступил в финале Кубка Президента ОАЭ

"Боссы" проиграли в длиннющей серии пенальти.
Сегодня, 20:58
Перформанс болельщиков Аль-Айна / alainclub.ae
Перформанс болельщиков Аль-Айна / alainclub.ae

В рамках финала Кубка президента ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко в номинально гостевом матче встретился с Аль-Шарджой.

Команды провели примерно равную встречу по всем важным показателям и обменялись голами во втором тайме.

Первой забила Аль-Шарджа. Отметился Мохаммед Абдулбасит. Однако, уже через несколько минут Абдулбаситу ответил многолетний лидер "боссов" Кевин Лаба.

Этим команды ограничивались вплоть до очень длинной серии пенальти, которая продлилась до 14 ударов от обеих команд. Решающим стал 11-метровый Матиаса Паласиоса из Аль-Айна, не сумевшего реализовать свой удар.

Стоит отметить, что в составе Аль-Шарджи выступают такие известные игроки, как Пако Алькасер, Миралем Пьянич и Костас Манолас.

Аль-Шарджа - Аль-Айн 1:1 (пен - 13:12)

Голы: Абдулбасит, 48 - Лаба, 56.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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