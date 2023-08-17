"Его называли сумасшедшим": Неймар оценил переезд Роналду в Саудовскую Аравию
Бразилец отметил рост лиги.
Звезда сборной Бразилии Неймар высказался об отъезде звезд из Европы в Саудовскую Аравию.
По словам нападающего, лига набирает большие обороты.
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"Думаю, все это начал Криштиану Роналду. Все называли его сумасшедшим и так далее, но сегодня мы видим, что лига становится все крупнее", - приводит слова Неймара пресс-служба Аль-Хиляля.
Отметим, что Неймар перебрался в Саудовскую Аравию, подписав контракт с Аль-Хилялем.
Напомним, бразилец дал первый комментарий после трансфера в саудовский клуб.
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