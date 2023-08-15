iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Официально: Неймар - игрок Аль-Хиляля

Бразилец сменил Европу на Саудовскую Аравию.
Сегодня, 20:10
Неймар / https://twitter.com/FabrizioRomano
Неймар / https://twitter.com/FabrizioRomano

Вингер ПСЖ Неймар официально стал игроком Аль-Хиляля, о чем саудовский коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Французы же попрощались с 31-летним бразильцем на своем официальном сайте, назвав футболиста "легендой клуба".

Стороны не разглашают сумму трансфера. Однако если верить Transfermarkt, игрок обошелся его новому клубу в 80 миллионов евро.

По информации Фабрицио Романо, Неймар подписал двухлетний контракт без опции продления.

За следующие два сезона в Саудовской Аравии футболист заработает 300 миллионов долларов. Общая сумма может возрасти до 400 миллионов в зависимости от бонусов и коммерческих сделок.

Трансфером игрока занимался его отец, известный по скандалу, связанному с переходом его сына из Сантоса в Барселону, и агент Пини Захави.

Неймар провел в ПСЖ шесть лет, в течение которых он принял участие в 173 матчах, записав на свой счет 118 голов и 77 ассистов.

В Париже он пять раз становился чемпионом Франции и четыре раза выигрывал Суперкубок Франции. Еще трижды он поднимал над головой национальный кубок и дважды - кубок лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Аль-Хиляль

Статьи по теме

Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль Неймар получит ошеломляющие бонусы при переходе в Аль-Хиляль
ПСЖ рассматривает игрока Ювентуса в качестве замены Неймару ПСЖ рассматривает игрока Ювентуса в качестве замены Неймару
"Не думаю, что победит": Промоутер Фьюри сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер "Не думаю, что победит": Промоутер Фьюри сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер
VBET Кубок Украины: Мариуполь по пенальти прошел Кудривку, Ингулец уступил Виктории VBET Кубок Украины: Мариуполь по пенальти прошел Кудривку, Ингулец уступил Виктории
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс20:31
"Не думаю, что победит": Промоутер Фьюри сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер
Украина20:26
VBET Кубок Украины: Мариуполь по пенальти прошел Кудривку, Ингулец уступил Виктории
Другие страны20:10
Официально: Неймар - игрок Аль-Хиляля
Лига Европы19:55
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Лига конференций19:50
Динамо - Арис: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
Европа19:43
Гвардиола не хочет отпускать своего голкипера в Баварию
Бокс19:32
"Слова - вода": Усик отреагировал на угрозы промоутера Дюбуа быть нокаутированным
Лига конференций19:14
Основной голкипер Ариса рискует пропустить ответную игру с Динамо
Европа18:58
"Большая потеря": Гвардиола сообщил, сколько Де Брюйне пропустит из-за травмы
Европа18:51
Манчестер Юнайтед готов продать защитника, которым интересуются клубы Англии, Испании и Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK