Официально: Неймар - игрок Аль-Хиляля

Вингер ПСЖ Неймар официально стал игроком Аль-Хиляля, о чем саудовский коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Французы же попрощались с 31-летним бразильцем на своем официальном сайте, назвав футболиста "легендой клуба".

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙” @neymarjr #AlHilal pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

Стороны не разглашают сумму трансфера. Однако если верить Transfermarkt, игрок обошелся его новому клубу в 80 миллионов евро.

По информации Фабрицио Романо, Неймар подписал двухлетний контракт без опции продления.

За следующие два сезона в Саудовской Аравии футболист заработает 300 миллионов долларов. Общая сумма может возрасти до 400 миллионов в зависимости от бонусов и коммерческих сделок.

Трансфером игрока занимался его отец, известный по скандалу, связанному с переходом его сына из Сантоса в Барселону, и агент Пини Захави.

Neymar Jr leaves Paris Saint-Germain to sign for Saudi Arabian club Al-Hilal. In six seasons in the capital, the Brazilian international left his mark on the history of the Club.



Paris Saint-Germain thanks@neymarjr, a club legend. ❤️💙#ObrigadoNey https://t.co/VXOiYJWqi1