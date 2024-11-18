Агент Неймара опроверг слухи о переходе бразильца в Сантос

Захави заявил, что нападающий счастлив в Саудовской Аравии.

Агент Неймара Пини Захави прокомментировал слухи о переходе бразильца в Сантос.

Напомним, ранее в СМИ появилась инофрмация, что нападающий договорился со своим бывшим клубом и сейчас ждет разрыва контракт с Аль-Хилялем.

Захави же заявил, что это все не соответствует действительности. Неймар доволен в Аль-Хиляле и намерен доработать свой контракт до конца.

"Мы не ведем переговоры об уходе Неймара из Аль-Хиляля. У него контракт, и он очень доволен.

Отец Неймара и я – единственные, кто может говорить о будущем Неймара. Не знаю, откуда берутся слухи", - приводит слова Захави Фабрицио Романо.

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