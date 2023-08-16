Неймар: Легенда или талант, загубленный деньгами?

В далеком 2008 году мир впервые услышал о Неймаре, вернее о талантливом бразильском пареньке, который подписал свой первый профессиональный контракт с Сантосом с огромной суммой отступных.

И вот, спустя многие годы, уже 31-летний вингер перешел в Аль-Хиляль, чтобы там беззаботно встретить свою футбольную пенсию.

Вполне вероятно, что клуб из Саудовской Аравии станет для игрока последним, или, как минимум, Неймар уже вряд ли вернется в европейский футбол.

Пройдемся по карьере известного бразильца, чтобы ответить на главный вопрос: Смог ли "будущий Пеле" сполна реализовать свой потенциал и стать легендой футбола?

Сантос

7 марта 2009 года Неймар осуществил свою мечту и дебютировал в профессиональном футболе. Поначалу игрок получал немного времени на поле, чтобы постепенно освоиться во взрослой команде, однако уже по окончании того сезона, 17-летний вингер за 46 матчей отличился 14 раз!

Голы это всегда хорошо, однако не за это полюбила публика юного парня. Будучи еще совсем молодым, он владел мячом настолько легко и непринужденно, что многие ветераны могли бы позавидовать такой смелости и уверенности в себе.

В то время ключевые моменты матчей из Ютуба стали постепенно заполнять интернет и всевозможные соцсети. Из далекой для нас Бразилии публиковались нарезки с безумными финтами Неймара, которые раскручивали его в информационном поле все сильнее и сильнее.

Вскоре, огромная часть молодежи смотрела не на переступы Роналду, а на магию юнца, который деклассировал своих оппонентов на скорости. Данный талант и родство по истокам карьеры с самим "Королем футбола" нарекли бразильца "Новым Пеле".

Помимо выигранной премии Пушкаша за лучший гол года и всевозможных трофеев на клубном уровне, у нашего героя постепенно стала появляться звездная болезнь. Сначала были ссоры с тренерами, потом скандалы с проститутками и трансферные саги в Реал в виде шантажа. Всем стало понятно, что такую звезду в фавелах не удержать.

Довольно быстро прошли пять лет Неймара в Сантосе и встал вопрос о переходе в новую команду. Действующий клуб игрока пытался выбить как можно больше денег за свой главный актив, однако желание бразильца перебраться в столицу Каталонии оказалось сильнее жажды денег руководства "рыб".

Барселона

В мае 2013 года "сине-гранатовые" объявляют о подписании звезды Сантоса почти за 60 млн евро, а уже 3 июня состоялась презентация 21-летнего бразильца на Камп Ноу.

Назло многим хейтерам Неймар сходу заиграл. Сначала был гол в Суперкубке Испании против Атлетико, завоеванный трофей, а после пошли и забитые мячи в Лиге чемпионов с Ла Лигой. Дует юного вингера с Месси лишь зарождался, но двум креативным звездам был нужен мощный наконечник, который будет их понимать с полуслова, и тогда в клуб пришел Луис Суарес.

Зарождение трио МСН стало эпохальным. Посыпались голы, СМИ не успевали вести статистику забитых мячей и ассистов, ведь южноамериканцы нашли друг друга, при этом никто из них не ушел в тень. Эта химия и принесла Барселоне пятый кубок ЛЧ.

Неймар по настоящему уже вошел в историю. Теперь это не только мальчик с финтами и постоянной симуляцией у чужих ворот, а мужчина, который зарешал в нужный момент. 39 голов за 51 матч во всех турнирах выглядит как фантастика, особенно если учитывать, что это только второй сезон Неймара в Европе.

Что же дальше делать команде, которая выиграла за прошлый сезон все возможные трофеи? Правильно, подтверждать свое величие. И тут уже начала сказываться мотивация многих футболистов, ровно как и отсутствие новых идей у тогдашнего тренера Луиса Энрике.

И только Месси с Суаресом и Неймаром рвали и метали. К слову, в сезоне-2015/16 бразилец уже во всю вел команду вперед. Важным примером этого является легендарный и не менее спорный матч между Барселоной и ПСЖ в Лиге чемпионов. После 0:4 в Париже, каталонцы взяли мощнейший реванш, а феерил на поле и дирижировал игрой никто другой как наш герой.

Возможно, тогда вингер отдал всего себя и продал душу для победы команды, но как позднее оказалось, Неймар делал все возможное, чтобы выйти из "тени" Месси. Помочь ему в этом вызвался один перспективный проект из Парижа с огромными деньгами.

ПСЖ

За 222 млн евро Неймар все же переходит в стан чемпионов Франции, чтобы ознаменовать новую эру, где он будет доминировать, где Золотой мяч станет только его и сам Лео Месси останется в тени! Но вышло все намного печальнее.

В следующие шесть лет в ПСЖ бразилец будет выходить максимум в 30 матчах за сезон во всех турнирах. Виной этому являются не только травмы, но и разные карнавалы на родине, в том числе и дни рождения близких людей, которые чудом совпадают с дисквалификациями и повреждениями игрока.

Не подумайте, что Неймар перестал играть в футбол, нет. Он просто выступал не так часто как это было в Барселоне или Сантосе. Катарские деньги сыграли свою роль, избаловав игрока до предела.

Мечты о Золотом мяче и очередной Лиге чемпионов были разрушены после финала с Баварией (0:1). Вингер и его новый звездный партнер Килиан Мбаппе не реализовали уйму моментов, которые могли бы спасти тот матч. Но по иронии судьбы, наш герой снова оказался в тени, но в этом раз Неймара затмил французский тинейджер.

Вероятно, данный финал стал знаковым для футболиста, ведь уже тем летом стали массово идти слухи о возвращении игрока в Барселону. Публично он не подтверждал это, однако его отец еще не раз встретится с боссами "сине-гранатовых" для обсуждения сделки, на которую не хотел идти ПСЖ.

Так, по истечении шести сезонов бразилец, не показав свою пиковую форму, оказался не нужен парижанам. Мбаппе лично попросил убрать игрока из клуба и продать его куда-то. В столице Франции должна быть только одна звезда.

Выводы

Для Бразилии Неймар, безусловно, является легендой и частью истории местного футбола. Очередной представитель обычной семьи из Сан-Пауло добился таких высот в спорте, еще и привел национальную команду к победам на Кубке конфедераций и Олимпиаде. Местные жители благословят его, а молодые ребята равняются на него.

К сожалению, клубная карьера вышла довольно противоречивой. Виной этому и сам игрок, и его окружение, которое хотело денег. В Барселоне вингера сдерживали от скандалов и козней тренеры, связи с Месси и семейная атмосфера в команде, а вот Париж раскрыл все самые темные стороны футболиста.

Отобранный пенальти у Кавани, неправильная расстановка приоритетов, личные выгоды и эгоизм сгубили Неймара, но судьба дала ему шанс исправиться!

Когда от игрока отвернулись все, лишь Барселона проявила желание подписать его. Клуб протянул руку помощи, но попросил пойти навстречу, снизив зарплату. Казалось бы, что вот он, "Последний танец" бразильца, расплата за ошибки молодости и помощь каталонцам в такое непростое время, но вновь все та же история.

Аль-Хиляль предложил контракт на два года с зарплатой в 150 млн евро за сезон + частный самолет и большой дом с прислугой. Неймар не отказался от данной щедрости и решил в 31 год, по сути, уйти на покой, оставив лишь смешанные чувства у футбольных фанатов, а также риторический ответ на вопрос о своей легендарности.

Войченко Богдан