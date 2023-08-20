Нэшвилл - Интер Майами 1:1 (9:10 пен.) видео голов и лучших моментов матча 20.08.2023

В ночь на воскресенье, 20 августа, в Нэшвилле состоялся финал Кубка лиг-2023, в котором местный Нэшвилл встречался с Интер Майами.

Команда Сергея Кривцова и Лионеля Месси сумела одолеть оппонента, завоевав тем самым для своего клуба первый трофей в его непродолжительной истории.

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Счет в финальном поединке открыл именно аргентинский нападающий, который на 23-й минуте роскошным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку ворот соперника. Этот гол стал для него уже десятым в составе Интер Майами. Тем не менее во второй половине встречи Нэшвиллу удалось выровнять положение.

Судьбу трофея решила серия послематчевых пенальти, в которых точнее были подопечные Херардо Мартино - 10:9. Один из ударов с одиннадцатиметровой отметки реализовал украинец Кривцов.

Вашему вниманию видео всех голов финала Кубка лиг Нэшвилл - Интер Майами:

Нэшвилл - Интер Майами 1:1 (9:10 пен.)

Голы: Пико, 57 - Месси, 23

Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 0.86

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 6 - 2

Атаки: 94 - 98

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