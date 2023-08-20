Интер Майами с Месси и Кривцовым стал чемпионом Кубка Лиг

Аргентинец с украинцем принесли "черно-розовым" первый трофей в истории.

В ночь на воскресенье, 20 августа, состоялся финал Кубка Лиг в котором Нэшвил встречался с Интер Майами.

В середине первого тайма капитан "черно-розовых" Лионель Месси отличился забитым мячом. Для 36-летнего аргентинца данный гол стал десятым за новую команду.

Во второй половине игры клуб Лео пропустил и на табло возобновился паритет, но в финальные секунды игры Леоноардо Кампанья имел невероятную возможность забить. Обведя голкипера, футболист не попал в пустые ворота.

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался Интер Майами. Команда Дэвида Бекхэма оказалась точнее с 11-метровых - 10:9.

Статистика матча Нэшвил - Интер Майами

Нэшвил - Интер Майами 1:1 (9:10 по пенальти)

Голы: Пико, 57 - Месси, 23

Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 0.86

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 6 - 2

Атаки: 94 - 98

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