Легендарный аргентинский форвард впервые показал свою новорожденную дочь

В семье Серхио Агуэро и Софии Кальцетти произошло пополнение.

У Серхио Агуэро появился еще один ребенок. На днях у аргентинского экс-форварда и его партнерши Софии Кальцетти родилась дочь Оливия.

Серхио поделился фотографиями со своей новорожденной дочерью. Он впервые показал лицо девочки в своем Instagram.

На одном из фото Агуэро держит Оливию на руках, а на другой она лежит в кроватке.

Отметим, что ребенок родился 13 сентября. Также бывший футболист воспитывает сына Бенжамена, который решил идти по стопам отца и занимается в структуре аргентинского Тигре. Сейчас парню 15 лет.

Напомним, ранее Агуэро назвал своего фаворита на Золотой Мяч.

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